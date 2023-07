Frattesi è un giocatore dell' Inter

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Davide . La conferma che la trattativa è finita e che anche gli ultimi dettagli sono stati sistemati è stata data direttamente dall'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, alla fine'incontro con Beppe Marotta. "E' andato tutto bene, abbiamo firmato" sono state le sue parole.passa in nerazzurro con la formula del prestito oneroso da 5 milioni più obbligo di riscatto facilissimo a 27 milioni di euro comprendendo il cartellino di Mulattieri, valutato 6. In aggiunta ci sono bonus vari per altri 5 milioni per una valutazione complessiva del centrocampistaa nazionale di 35. TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

... anche con una un anno dalla scadenza del contratto. INTER, JUVE E MILAN - In Italia, l'Inter al momento sembra più defilata dopo la conclusione dell'affare, ma la pista ...... ma penso che con l'Inter si sia conclusa nel modo migliore sia per noi che per il, perché anche ilaveva una preferenza per la società nerazzurra .è un giovane italiano,...Mulattieri Non era legato al discorso, è una trattativa che avevamo in corso già da prima. Ora dobbiamo rinforzare il centrocampo, arriverà qualche. Berardi Lotito l'ho visto due ...

Inter, accelerata per Frattesi: c'è il sì del giocatore Fantacalcio ®

All’esterno della sede dell’Inter, l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha annunciato l’approdo di Davide Frattesi in nerazzurro. Già questa sera, il giocatore può arrivare a Milano per iniziare le vi ..."È fatta per Frattesi all'Inter, abbiamo firmato poco fa". Lo ha confermato l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, all'uscita dalla sede del club nerazzurro dopo aver chiuso l'operazione. (ANSA) ...