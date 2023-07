Frattesi è dell’Inter | venerdì le visite mediche! Tutti i dettagli ? CdS

(Di mercoledì 5 luglio 2023). Finita la telenovela col Sassuolo per il centrocampista della Nazionale. Affare complessivo da 31 milioni di euro, programmate anche lemediche TELENOVELA FINITA ? Davideè un giocatore. Ieri la fumata bianca. L’Inter e il Sassuolo hanno trovato un accordo: affare complessivo da 31 milioni di euro. Ovvero un conguaglio da 25 milioni di euro, in prestito con obbligo di riscatto (che scatterà al primo punto conquistato a febbraio 2024) più percentuale sulla futura rivendita. Al Sassuolo anche il baby Samuele Mulattieri valutato 6 milioni di euro. L’ex Frosinone passa a titolo definitivo ai neroverdi, con l’Inter che si mantiene una percentuale sulla futura rivendita. A, classe ’99, è stato invece garantito un contratto fino al ...

