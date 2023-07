Frattesi-day | atteso al CONI per l’idoneità sportiva | gli orari ? Sky

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Davidesarà presto un giocatore dell’Inter: il giocatore non ha avuto dubbi e ha voluto solo il club nerazzurro, così come affermato anche da Giovanni Carnevali. Èper la giornata di oggi alper ottenere, come riferito da Sky Sport. IDONEITÀ? Davideè in arrivo a Milano già nella giornata di oggi. La trattativa con l’Inter ha preso un’accelerata decisiva. E il giocatore è perciòper le ore 19:00 al, dove sosterrà l’iter per. Gli ultimi dettagli per il centrocampista sono stati sistemati, dopo che Giovanni Carnevali è stato un’ora nella sede dell’Inter a Viale della Liberazione. A riferirlo è Sky ...

Caldi i nomi di Davide, centrocampista del Sassuolo in gol ieri con l'Italia contro l'... In casa Napoli è Rudi Garcia, con De Laurentiis che presenta il nuovo allenatore: sarà il sostituto ...Le prime pagine - Calciomercato.it'pronto per l'Inter': così apre la Gazzetta dello Sport ... 'Napoli, Rudy': De Laurentiis presenta il dopo Spalletti. Rivera Golden Old Boy: a 80 anni ...Nella giornata denominata Lukakuper il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, l' Inter mette ... E continua anche il pressing percon la Roma che è arrivata a 20 milioni più una ...

TOP NEWS ore 13 - Frattesi day, Pereyra occasione. Onana, l'offerta ... L'Interista

“E’ fatta, è fatta per Frattesi all’Inter, ha firmato poco fa”. L’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intercettato da Sky Sport in casa Inter, conferma che Davide Frattesi sarà un giocatore nerazzurro ...Frattesi pronto a trasferirsi dal Sassuolo all'Inter: fatta per la chiusura della trattativa, ecco le cifre dell'affare e la data per le visite mediche e firma ...