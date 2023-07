Frattesi all' Inter | è fatta | ha firmato | l' annuncio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "E', èperall', hapoco fa". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali,cettato da Sky Sport in casa, conferma che Davidesarà un giocatore nerazzurro. "Siamo assolutamente contenti, non è stata una trattativa facile, è stata lunga anche perché c'erano diversi clubessati, ma penso che con l'si sia conclusa nel modo migliore sia per noi che per il giocatore, perché anche lui aveva una preferenza per la società nerazzurra". "è un giovane italiano, ha delle caratteristiche differenti da tanti altri centrocampisti e sono convinto che l'ha fatto un ottimo acquisto, poi starà ...

Inter have won the race to sign 23-year-old Italy midfielder Davide Frattesi. "Frattesi's move to Inter is done," Sassuolo CEO Giovanni Carnevali said on Wednesday "We have just signed (the transfer c ...Blog Calciomercato.com: La giornata di oggi ha un solo protagonista nel mondo del calcio italiano: il suo nome è Davide e il suo cognome è Frattesi. Corteggiato da big ...