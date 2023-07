Frattesi all' Inter | ' è fatta | ha firmato' | l' annuncio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) "E', èperall', hapoco fa". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali,cettato da Sky Sport in casa, conferma che Davidesarà un giocatore nerazzurro.

"E' fatta, è fatta per'Inter, ha firmato poco fa". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intercettato da Sky Sport in casa Inter, conferma che Davidesarà un giocatore nerazzurro. "Siamo assolutamente ...Il centrocampista passa dal Sassuolo ai nerazzurri "E' fatta, è fatta per'Inter, ha firmato poco fa". L'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, intercettato da Sky Sport in casa Inter, conferma che Davidesarà un giocatore nerazzurro. "Siamo assolutamente ...La giornata di oggi ha un solo protagonista nel mondo del calcio italiano: il suo nome è Davide e il suo cognome è. Corteggiato da big nostrane e anche'estero, il centrocampista non ha mai avuto alcun dubbio, stando alle indiscrezioni di molte testate: ha scelto sempre e solo l'Inter . E, prima di ...

Frattesi all'Inter, ecco come Marotta l'ha soffiato al Milan La Gazzetta dello Sport

ForzAzzurri.net - L'AD del Sassuolo Carnevali ha annunciato la cessione di Davide Frattesi, giocatore seguito recentemente dal Napoli ...Davide Frattesi vestirà la maglia nerazzurra durante la prossima stagione: la conferma dell'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali.