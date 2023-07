Francia | i pusher chiedono ai saccheggiatori di fermare le violenze “Dobbiamo spacciare”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug — Ferita nel profondo, laritorna alla normalità, se così si potrà ancora chiamare, dopo sei giorni di devastazioni e saccheggi, due morti e miliardi di danni provocati dai «nuovi francesi» mossi dal pretesto dell’uccisione del 17enne Nahel. Secondo Rudy Manna, portavoce del sindacato di polizia Alliance Sud, questa tregua sarebbe il risultato degli sforzi congiunti delle forze dell’ordine d’Oltralpe, impiegate da giorni a sedare le sommosse. Ma è solo merito della polizia?, iai rivoltosi: lasciateci lavorare Secondo Frédéric Ploquin, specialista in criminalità organizzata, vi sarebbe dell’altro. Gli spacciatori, ad esempio, i cui interesse sarebbero congiunti, per pura casualità, con quelli delle autorità per il ripristino dell’ordine pubblico. Si perché i saccheggi, i roghi, gli assalti degli ...

... dove iche vivono nello stesso palazzo vendono quotidianamente la loro merce e sono, quindi,... In Algeria laci è stata ben 132 anni. E poi ci sono stati i protettorati del Marocco e ...In questa edizione: - Scontri in, 157 arresti, muore un giovane pompiere - Tajani: "Impossibile accordo con Le Pen e Afd per ... si indaga su rete di- Papa Francesco "indignato" per il ...C.' di Samy Sidali,, 2022, 18 - francese e arabo con sottotitoli in italiano Consigliati ... Hanno due vite diverse: uno vive facendo il '' l'altro ha un lavoro 'regolare', molto faticoso ...

Gli undici pusher arrestati in meno di 48 ore: blitz antidroga a Roma RomaToday

Gang di giovanissimi si affrontano con coltelli, asce da guerra e Kalashnikov per il controllo del territorio, anche in pieno giorno. Le radici delle rivolte affondano nel colonialismo AGI - Le banlie ...Undici arresti, in tutta Roma da nord a sud, da parte delle forze armate della Capitale per quanto riguarda la lotta allo spaccio di stupefacenti.