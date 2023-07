Francia | dopo Nahel un altro giovane muore a Marsiglia a causa di proiettili sparati dalla polizia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Undi 27 anni è morto nella notte fra sabato 2 e domenica 3 luglio a, seconda città dellaParigi. Lasarebbe riconducibile a uno “shock violento a livello del torace” provocato da un proiettile “tipo flash-ball” usato. Lo ha reso noto la procura della città capoluogo della regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra. I magistrati precisano che “disordini e saccheggi si registravano nella zona quella notte, anche se non è possibile determinare se la vittima vi partecipasse o se stesse solo circolando nei paraggi“. “Gli elementi dell’inchiesta – precisa una fonte della procura dicitata dall’agenzia di stampa Ansa – permettono di considerare come probabile un decessoto da uno ...

Paura di nuovo scontri in Francia dopo la morte di un 27enne colpito da una pallottola di gomma AGI - Agenzia Italia

Cosa sono i proiettili flash ball che hanno causato la morte di un 27enne in Francia: come funziona questo tipo di arma in dotazione alla polizia francese.Il timore di nuovi scontri in Francia. Meloni oggi a Varsavia, Zelensky accusa la Russia: “Esplosivi sulla centrale nucleare di Zaporizhzhia”. L’esercito ...