Francia | 27enne morto a Marsiglia | forse ucciso da ‘flash ball’ sparato da polizia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – La procura diha aperto un'inchiesta giudiziaria "per colpi mortali con l'uso o la minaccia di un'arma" a seguito della morte di un uomo di 27 anni avvenuta durante gli scontri scoppiati nella città meridionale francese nella notte tra sabato e domenica. Lo riferisce il canale all news francese 'Bfm Tv' che conferma delle notizie pubblicate da 'La Marseillaise'. La Procura parla "di una probabile morte legata allo sparo di un proiettile di tipo flash ball. Questo impatto ha portato all'arresto cardiaco e quindi alla morte". Secondo quanto spiega Bfm Tv, citando fonti vicine alle indagini, sarebbe stata coinvolta l'Igpn, il servizio dellafrancese incaricato di indagare sulla stessa. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

La procura di Marsiglia ha aperto un'inchiesta giudiziaria "per colpi mortali con l'uso o la minaccia di un'arma" a seguito della morte di un uomo di 27 anni avvenuta durante gli scontri scoppiati ...In, a una settimana dall'uccisione del 17enne Nahel Merzuk da parte di un poliziotto a ... che ha scatenato disordini e violenze, nella notte di martedì è stata diffusa la notizia che un..., un altro ragazzo morto: colpito da un 'proiettile di gomma' sparato dalla polizia. Aperta un'inchiesta Unè morto nella notte fra sabato e domenica scorsa a Marsiglia per il probabile '...

Proteste Francia, 27enne muore a Marsiglia colpito da "proiettile di ... Il Riformista

Dopo due notti di relativa calma in Francia arriva una notizia che potrebbe far ripiombare il Paese nel caos. Un ragazzo di 27 anni è morto nella notte tra sabato e domenica a Marsiglia a causa dello ...La Procura ha aperto un’inchiesta. Secondo i magistrati, l’uomo è deceduto per “uno shock violento al torace”. Il dramma durante i violenti disordini causati dall’uccisione del giovane Nahel ...