Francesco Agnello imprenditore

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Originario di Torre Annunziata,fa parte di una famiglia di imprenditori attiva nel settore della distribuzione di acqua, bibite e bevande. Nel corso degli anni, ha anche cercato di acquisire la Sangemini e l’intero gruppo a cui appartiene. Non è ancora chiaro l’importo dell’offerta cheha presentato per la Salernitana, ma è probabile che sia inferiore a quella proposta dai curatori nelle settimane precedenti. La Salernitana, con sede a Salerno, ha una storia importante nel calcio italiano. Fondata nel 1919, la squadra ha attraversato alti e bassi nel corso degli anni. Attualmente, si trova in una posizione difficile e rischia la retrocessione, masi mostra ottimista riguardo alla possibilità di salvare il club e portarlo verso un futuro migliore. La dichiarazione diconferma il suo ...