FOTO – Gosens fa un annuncio | «Il miglior regalo di sempre»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Robinha festeggiato proprio oggi il suo compleanno numero 29. Il calciatore dell’Inter ha pubblicato una particolaresu Instagram, protagonista la moglie. FIGLIO – Ildiper un uomo. Robinquest’oggi compie 29 anni, il calciatore ha annunciato la sorpresa in serbo da tempo dopo quella già arrivata nel pomeriggio dal compagno Henrikh Mkhitaryan. Sua moglie è incinta, sta per arrivare un figlio nella famiglia del tesserato dell’Inter. Questo è il post su Instagram.ha scritto: «Grazie a tutti per gli auguri di compleanno! Un abbraccio a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me. In questavedete mia moglie con ildi compleanno di ...