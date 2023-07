Formia Assoluzione per l’ex-sindaco Paola Villa | Un’altra città | “mai dubbi sulla sua onestà”

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 5 luglio 2023)– “Il fatto non sussiste e nessun rinvio a giudizio”: si esprime il Gup del Tribunale di Cassino sul presunto abuso d’ufficio nei confronti di, giàdie attualmente consigliere comunale. Dunque nessun avvio del processo. “Sebbene l’abuso d’ufficio sia in via di depenalizzazione, la nostra consigliera, tramite L'articolo Temporeale Quotidiano.