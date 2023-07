Fondi Prima Assemblea Nazionale del Gruppo Giovani di Fedagromercati-Confcommercio

...della nostra economia di cui ho fatto cenno in precedenza dipendono anche dalla stabilità dei...stessa occasione sono state inoltre prorogate le agevolazioni fiscali e le garanzie sulla...INFOGRAFICA I SEM_23di stracciarci le vesti però contestualizzavamo un attimo il numero . ... ANCMA, in calce ai dati di mercato chiede che "vengano assegnati all'esercizio 2023 iavanzati ...... politiche agroalimentari e pesca, 9 milioni nel triennio suspeciali per leggi del Consiglio. 196,firmataria la Consigliera di Europa Verde Cristina Guarda, rubricato "Interventi ...

Fondo prima casa: proroga al 30 settembre della garanzia massima ... Ipsoa

Durante l’ultimo Consiglio Comunale di Leinì le rotonde sulla 460 sono tornate al centro del dibattito. Nel bilancio, infatti, ci sono alcune risorse per dare avvio alle misure propedeutiche alla real ...Come funziona la tassazione dei fondi pensione La guida completa per comprendere tutti i vantaggi della previdenza complementare e i benefici fiscali per chi decide di integrare la propria pensione.