Follia ultras a San Paolo | Luan trascinato fuori dall’hotel e picchiato “perché gioca male” VIDEO

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sono andati a prenderlo in hotel, a San. Lo hanno, e lo hannonon erano soddisfatti delle sue prestazioni in campo., il centrocampista brasiliano del Corinthians vittima dell’aggressione, ha postato su Instagram una foto dei suoi vestiti macchiati di sangue. Il club ha condannato “i tifosi codardi” che lo hanno aggredito: “Il Corinthians ha accolto con tristezza e indignazione la notizia cheè stato aggredito da presunti tifosi. Dopo un altro ripugnante caso di violenza, il Corinthians si rammarica dell’attuale intolleranza che domina il calcio brasiliano. Nulla giustifica la codarda aggressione subita daltore”.ha riportato ferite lievi. CHOCANTE: la barra de Corinthians ...

Uno, due, tre colpi di pistola contro l'auto del capitano. Laa Foggia sfocia nell' intimidazione nei confronti di Davide Di Pasquale , difensore rossonero. Nella notte seguente alla finale playoff per guadagnare la promozione in Serie B , persa ...... riporta in una memoria difensiva le pressioni fatte da alcuni capiper avere biglietti in sovrannumero, con chiari intenti di interesse economico; 2023 - il Presidente del Napoli, Aurelio De ...a Praga dove la finale di Conference League Fiorentina - West Ham è stata interrotta per ... con la polizia ceca che aveva identificato un centinaio diviola, dopo l'assalto con spranghe e ...

I tifosi di Bari e Cagliari si lanciano un fumogeno: un video mostra la ... Sport Fanpage

La tifoseria lecchese ha scritto parole molto chiare “L’intera città di Lecco e provincia non ha fatto in tempo a terminare i festeggiamenti che avete iniziato questa tiritera alla quale non avremmo m ...Il comunicato pubblicato dagli ultras del Lecco in merito ad i problemi per l’ammissione in Serie B. I dettagli Di seguito il comunicato degli ultras del Lecco sulla Serie B. COMUNICATO – «L’intera ci ...