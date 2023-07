Follia Bernardeschi | testata a un avversario ed espulsione – VIDEO

L'ex calciatore della Juventus era in campo con la fascia da capitano Foto dall'account Instagram del Toronto Momento diper Federicodurante il match del Toronto contro l'Orlando ...nella notte americana per Federico. L'italiano, in campo dall'inizio con Toronto nella sfida contro l'Orlando City e persino con la fascia da capitano al braccio, ha decisamente ...... la coppia è convolata a nozze in un clima surreale: circondati da un'intera città che ha accolto, osannato e amato alla: "È stato emozionantissimo. Lui era appena rientrato. ...

Follia Bernardeschi: espulso per una testata a un avversario, il suo Toronto crolla a Orlando TUTTO mercato WEB

Bernardeschi espulsione nel match tra Toronto e Orlando: l'attaccante ha colpito un avversario a palla lontana. E' ...Il motivo Una testata ad un avversario al minuto 63, dopo un vivace scambio di vedute contro un giocatore di Orlando. Mentre l'ex ...