Follia al Tour de France | usano ancora le mascherine

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dunque, anche ilde, di gran lunga la corsa a tappe più importante del ciclismo mondiale, ha deciso unilateralmente di rinverdire i “fasti” del terrore virale. Tutto questo viene riportato da gran parte dei giornali sportivi che si stanno occupando dell’evento transalpino. Tra questi mi ha particolarmente colpito un pezzo pubblicato sul diffuso Oasport.it, in cui sembra essere tornati indietro nel tempo. “Sbagliare è umano – sentenzia il giornalista che ha confezionato l’articolo -, perseverare diabolico. Ebbene, le tante positività al Covid-19 sono state, purtroppo, le vere protagoniste del Giro d’Italia di quest’anno. Una Corsa Rosa “azzoppata” dalle uscite di scena quotidiane, tra cui anche quella del campione del mondo e Maglia Rosa (fino alla nona tappa), Remco Evenepoel. Per questo, gli organizzatori delde ...

5 luglio 2023'Dopo la morte di mia mamma , nel 1997, mi sono sforzata di concludere il. Prendevo troppe ... Nella lucidaho pulito la casa, volevo andarmene lasciando tutto in ordine. Con calma fredda ...Intanto, per avere un ordine di idee, di seguito proponiamo la scaletta di Blanco per il...Notti In Bianco (Acoustic) Blu Celeste Lucciole Amatoriale (Unreleased) Ruggine (Unreleased)(...Durante la quarta tappa del Tour de France le telecamere hanno immortalato un fan che pedala sospeso nell'aria ...La quarta tappa del Tour de France ha visto trionfare ancora una volta Jasper Philipsen ma lo sprint è stato fatale per molti ciclisti ...