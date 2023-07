Firenze | trovato morto vicino alla facoltà di matematica

Martedì sera era il 52enne stato a Careggi dopo un incidente stradale, ma si era allontanato di sua volontàAntonella Lattanzi haparole esatte per questa storia, che è sua e di tutte le donne - ... Istituti Culturali e le Associazione del territorio per la Città die la Città Metropolitana. ......il Maria Adelaide" torna a farsi sentire sull' ex ospedale ortopedico di lungo Dora87 , ... e dopo vari tentativi di vendita a prezzi più bassi, la Regione hauna società immobiliare ...Il tecnico toscano, campione d’Italia con il Napoli, ne ha per tutti. Dal suo addio all’ombra del Vesuvio passando per l’anno sabbatico, all’approdo alla guida della Nazionale e al possibile ricongiun ...Shock a Firenze nella mattinata di oggi, mercoledì 5 luglio, verso le 8. Un uomo di 51 anni è stato trovato morto in viale Morgagni, nei pressi del ...