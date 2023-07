Ci farà compagniaa metà. © Cesare De Ambrosis Per chi vive in collina, la festa per gli occhi, continua ancora più ricca grazie ai vigneti e all'euforia della vendemmia. © Cesare De ...... estorcere e sottrarre con l'inganno i beni degli Osagea ricorrere all'omicidio. Tratto dal ... Il film uscirà nelle sale italiane il 19con 01 Distribution, in contemporanea con l'uscita ...Le domande potranno essere presentate a partire dal 12 luglio (eal 12) tutte le informazioni sono nel sito della Camera di Commercio di Vicenza: www.vi.camcom.it . Per informazioni è ...

Fino al 1° ottobre torna a Cortona il festival internazionale di fotografia WIRED Italia

Si apre domani al Madre (fino 9 ottobre) la prima ricognizione storiografica dedicata a Kazuko Miyamoto (Tokyo, 1942, vive e lavora a New York) da un'istituzione pubblica europea. (ANSA) ...S i sapeva già da ottobre, ma fa comunque male: Ford il 7 luglio bloccherà la produzione di Ford Fiesta, di fatto togliendo dalla vendita l'auto dopo 47 anni dalla sua nascita. Al suo posto verrà prod ...