Finals VNL maschile 2023 | ecco le otto squadre qualificate

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tutte lealledella Volleyball Nations League (VNL), in programma a Danzica (Polonia) tra mercoledì 19 e domenica 26 luglio. Archiviate le tre settimane di gare della fase preliminare, leformazioni rimaste in gioco volano in Polonia per giocarsi il titolo, vinto lo scorso anno dai campioni olimpici uscenti della Francia. A scendere in campo per i quarti di finale saranno la compagine polacca, qualificata di diritto in quanto Paese ospitante, e le migliori settedella classifica al termine della fase preliminare (Polonia esclusa appunto). Poi spazio a semifinali e finali per il primo ed il terzo posto. Chi si aggiudicherà il trofeo? Di seguito, l’elenco dellepresenti alle ...

Vincendo con i sudamericani, l'Italia ha guadagnato punti fondamentali in chiave, l'evento conclusivo dellain programma a Danzica dal 19 al 23 luglio. Si contenderanno il trofeo le prime ......a scendere in campo contro il Canada per la seconda gara della terza ed ultima week della fase preiliminare di. Con la vittoria di ieri l'Italia ha guadagnato punti fondamentali in chiave, ......a scendere in campo contro il Canada per la seconda gara della terza ed ultima week della fase preiliminare di. Con la vittoria di ieri l'Italia ha guadagnato punti fondamentali in chiave, ...

VNL Finals: le 14 azzurre in raduno dal 7 luglio a Roma Federvolley

Nella seconda partita della 3a week gli azzurri (ore 9.00) contro i nordamericani vogliono dare seguito alla bella vittoria sul Brasile per dare maggior corpo alle ambizioni di raggiungere le Finals d ...Pasay City (Filippine). Dopo la bella vittoria col Brasile nell’esordio della Pool 6 nelle Filippine, gli azzurri si preparano a scendere in campo contro il Canada per la seconda gara della terza ed u ...