Filippo Spiezia è il nuovo procuratore di Firenze | ma il Csm si spacca

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La procura diha uncapo: si chiama, vicepresidente dal 2017 di Eurojust, l’agenzia di cooperazione giudiziaria dell’Unione europea, ed ex pm della pr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ROMA - Èil nuovo procuratore di Firenze . A parità di voti - sul 15 a 15 - batte Ettore Squillace Greco, l'attuale capo della procura di Livorno, grazie al voto del vice presidente del Csm ...Il Consiglio superiore della magistratura va in frantumi sulla nomina del procuratore capo di Firenze ., sessant'anni, membro italiano e vicepresidente di Eurojust (l'agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria) è passato con 16 voti contro 15 . Ma per arrivare al ...In pole ci sono il procuratore di Livorno, Ettore Squillace Greco, ed il rappresentante italiano presso Eurojust,. La partita è quanto mai aperta e si deciderà, quasi sicuramente, sul ...Il vicepresidente di Eurojust è il nuovo capo della procura di Firenze, grazie al voto decisivo del vicepresidente del Csm Pinelli. Una nomina nel segno della discontinuità ...L'asse del centrodestra con i renziani favorisce la nomina del rappresentante italiano di Eurojust. Il Csm si spacca, finisce 15-15, decisivo il voto del ...