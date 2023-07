Figlicidi | 535 vittime in Italia negli ultimi 20 anni | 2014 anno nero

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Uomini responsabili l'87% delle volte, donne il 13%. La senatrice Pd Valente: "Approvare ddl 91 per colmare i vuoti legislativi in materia" In20, i casi dio sono stati 535. Dal 2000 al 2013 340 i minori uccisi. L’è stato il, con 39, seguito dal 2018 con 33. E dal 2020 ad oggi se ne contano già 31. Questo il quadro emerso oggi al Senato durante la presentazione del Disegno di legge n. 91 – prima firmataria la senatrice del Pd Valeria Valente – che si propone di colmare i vuoti legislativi in materia di provvedimenti dei figli nei casi di violenza di genere o domestica. A presentare il ddl, insieme alla senatrice, Antonella Penati e l’avv. Federico Sinicato, rispettivamente ...

