Fiat Topolino definisce la nuova mobilità urbana

(Di mercoledì 5 luglio 2023) TORINO -prosegue nella sua missione di sviluppare unasostenibile per le città grazie alla, unaauto elettrica adatta a tutti, pensata per le famiglie e anche per i ...

Con accessori davvero esclusivi, come la doccetta che la rende perfetta per la spiaggia, un design giovane e la possibilità di guidarla dai 14 anni in su, la Nuovasi rivolge anche a un ...Dopo il successo di Citroen Ami , che attualmente è il quadriciclo elettrico più venduto in Italia , arriva la sua "cugina" italiana. Si chiamae presenta uno stile rétro molto affascinante, ispirato alla500 del 1957. A differenza della Ami, da cui deriva, adotta fanali più tondi, paracolpi cromati e numerosi stilemi ...Nel giorno del compleanno della 500, durante l'evento, è stata presentata anche la nuova: per il lancio del nuovo modello, la casa automobilistica ha collaborato con cinque aziende ...

TORINO (ITALPRESS) - Fiat prosegue nella sua missione di sviluppare una mobilità sostenibile per le città grazie alla nuova Topolino, una nuova ...Tom's Hardware vive grazie al suo pubblico. Quando compri qualcosa dai nostri link, potremmo guadagnare una commissione. Scopri di più Dopo il successo di Citroen Ami, che attualmente è il quadriciclo ...