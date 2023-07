Fiat Topolino definisce la nuova mobilità urbana

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 5 luglio 2023) TORINO (ITALPRESS) –prosegue nella sua missione di sviluppare unasostenibile per le città grazie alla, unaauto elettrica adatta a tutti, pensata per le famiglie e anche per i più giovani, che possono guidarla a partire da 14 anni. Un veicolo elettrico ed eclettico, che si adatta a qualsiasi contesto e offre numerose possibilità di utilizzo.è una soluzione ideale per lae di brevi distanze in grado di andare ovunque grazie alla sua dimensione e alla100% elettrica. Con accessori davvero esclusivi, come la doccetta che la rende perfetta per la spiaggia, un design giovane e la possibilità di guidarla dai 14 anni in su, la...