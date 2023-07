FIAT ha svelato la nuova Topolino | impossibile non sorridere

haufficialmente la nuova600e con la quale fa un grande ritorno nella categoria B - SUV. In un certo senso, il nuovo modello prende il posto della 500X, un modello che la casa ...haufficialmente la nuova600e con la quale fa un grande ritorno nella categoria B - SUV. In un certo senso, il nuovo modello prende il posto della 500X, un modello che la casa ...Dopo aver mostrato una prima foto e aver rivelato il suo nome ,hatutti i dettagli della nuova Topolino . Come già sapevamo, la base è quella della ben nota Citroen Ami . In questo caso, però, è lo stile a fare la differenza perchéha lavorato ...

La nuova Fiat Topolino è una microcar elettrica che può essere guidata a partire dai 14 anni con la patente di categoria AM. È stata svelata presso la sede torinese di Fiat Mirafiori, insieme alla ...La bellezza diventa facile e accessibile: saranno sufficienti tre clic per acquistarla al prezzo di listino di 9.890€ ...