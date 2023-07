(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - ''Il documento per ildel 15 luglio, che sarà approvato al Comitato di presidenza di venerdì, andrà oltre gli adempimenti programmatici, perche darà unche partirà dall'al nostro insostituibile leader Silvio Berlusconi, per poi sottolineare come Forza Italia continuerà il suo lavoro e il suo compito nel solco di quel patrimonio valoriale che il nostro presidente ci ha lasciato". Lo ha detto il coordinatoredi Fi, Antonio, parlando alla riunione diazzurri di Camera e Senato.

'Noi,democratici di centro, dobbiamo dimostrare di avere un'idea chiara di come vogliamo ... Il ministro degli Esteri Antonio- vicepremier e leader di Forza Italia - ha spiegato che '...Interverranno tra gli altri, i ministri, Urso, Lollobrigida, Santanchè, Musumeci e Locatelli,... presso la Nuova Aula deiparlamentari, svolgono l'audizione del Ministro per lo sport e i ...Interverranno tra gli altri, i ministri, Urso, Lollobrigida, Santanchè, Musumeci e Locatelli,... presso la Nuova Aula deiparlamentari, svolgono l'audizione del Ministro per lo sport e i ...

Fi: Tajani a gruppi, ‘a Consiglio nazionale lancio messaggio politico preciso e omaggio a Cav’ La Ragione

Roma, 5 lug. (Adnkronos) – ”Il documento per il Consiglio nazionale del 15 luglio, che sarà approvato al Comitato di presidenza di venerdì, andrà oltre gli adempimenti programmatici, perche darà un me ...Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate aderenti al TCF di IAB, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e fare una scansione attiva delle caratteristiche del dis ...