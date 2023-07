Festival e concerti da non perdere | da nord a sud

... in occasione del Summer Music2023. Un evento assolutamente da non perdere per i fan del celebre rapper, che è noto per i suoitravolgenti. Proprio come ha già fatto in passato, ......Riviera venerdì 7 luglio 2023 per un atteso appuntamento all'interno di Tener - a - mente. ... I suoisono un viaggio spazio - temporale tra psichedelici omaggi ai Beatles ed al rock ...Ilblues, alla sua prima edizione, si inserisce nel più ampio programma di spettacoli eestivi quest'anno intitolato "CAMPO MUSIC VILLA - GE". Il "Blues&Grill"è un nuovo ...Il Festival Internazionale di Musica Sacra prevede due concerti, uno giovedì 6 e uno venerdì 7 luglio, entrambi nella chiesa di San Rufo ...Edizione ‘granitica’ per la kermesse segnata dal consueto spirito di coraggio e creatività, fra grandi stelle internazionali come il Peter Erskine Quartet, per la prima volta in Europa, e numerosi gio ...