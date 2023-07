Ferrari | adesso cambia tutto | annuncio in diretta | clamore in Formula 1

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’ex pilota fa sobbalzare i fan della, quello che sta succedendo non lo poteva immaginare nessuno! PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Un vortice senza fine quello vissuto dai tifosi dellache in questa stagione sono passati dalle stelle alle stalle per ritrovare soloun po’ di fiducia nel futuro. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

F1 | Ferrari: sulla SF-23 le soluzioni Red Bull ora funzionano Motorsport.com - IT

I motori restano caldi. Dopodomani a Silverstone le monoposto di F1 scenderanno nuovamente in pista per il GP di Gran Bretagna, il più antico del Mondiale. Quello dove tutto cominciò ...Carlos Sainz vede la Ferrari nel suo futuro in Formula 1. Lo spagnolo, in scadenza a fine 2024, vuole dare priorità alla rossa.