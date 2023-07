(Di mercoledì 5 luglio 2023): il pilota non lascia spazio ad interpretazioni con le sue parole.cheil. Il futuro dicontinua a destare qualche perplessità sul pilota stesso e sulla. Lo spagnolo ancora non sa dove correrà l’anno prossimo e più volte ha dichiarato di non sentirsi a Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Il 2023 dellaè nato evidentemente malissimo. La SF - 23 presentata a San Valentino tra l'entusiasmo ... Con l'dell'ingegnere reggiano anche altre figure hanno lasciato Maranello nei primi ...... come, o quotate su mercati esteri, come Luxottica e Prada . Tra parentesi, Miuccia Prada è ... e l'anno prima il suo predecessore Flavio Cattaneo al momento dell'aveva percepito più del ...Il 67enne austriaco a fine anno lascerà la guida della squadra alla coppia formata da Laurent Mekies, attualmente alla, e da Peter Bayer, proveniente dalla FIA. Tost ha spiegato: '' Non so ...

Ferrari, addio Carlos Sainz: arriva l’annuncio che scuote il paddock Sport News.eu

La Rossa è in netta ripresa dopo questi due ultimi Gran Premi di Canada ed Austria. Ma un pilota non teme la Ferrari Dopo il fallimentare Gran Premio catalano di Montmelò in Spagna, bisogna ammettere ...Salta tutto dopo l'ultimo GP, il ragazzo ha rubato "troppo" la scena, pronto lo scippo,tifosi senza parole, non è possibile ...