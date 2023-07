Fenerbahce | occhi su Yildiz della Juventus

Arda Guler ha deciso di lasciare iLe fare il salto in un top club europeo: lo annuncia, secondo quanto riporta il sito di ...piu' promettenti di Europa e su di lui hanno messo glitra ...... ha rivelato un'indiscreazione: il Milan avrebbe avuto contatti con ilnelle ultime ... Glisu di lui sono tanti e a breve si saprà quale maglia indosserà il prossimo anno. ...Il centrocampista argentino potrebbe lasciare in estate l'Atlanta e su di lui hanno messo gi... Su di lui c'è già stato un primo sondaggio del. 2023 - 07 - 04 15:20:45 Cuadrado, ...Arda Guler ha deciso di lasciare iL Fenerbahce e fare il salto in un top club europeo: lo annuncia, secondo quanto riporta il sito di Hurryet, il presidente del club di Istanbul, Ali Koc. (ANSA) ...Nelle prossime ore sarà svelato il futuro di Arda Guler. Il giovane talento del Fenerbahce piace a varie squadre in Europa, tra queste il Barcellona, Real Madrid e anche il Milan.