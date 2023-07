Federer torna sul Centrale | il boato del pubblico è da brividi VIDEO

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La pioggia è stata l’assoluta protagonista della seconda giornata di Wimbledon, ma la leggenda svizzera si è presa comunque la scena PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM La vera e propria protagonista della seconda giornata dell’edizione 2023 di Wimbledon è stata pioggia. Le precipitazioni, abbondanti, erano previste e di fatto sono state ininterrotte per tutto il giorno, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.