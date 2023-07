Famiglia scatta un selfie in stazione e immortala il ladro che ruba la borsa | all' interno 5mila euro in gioielli

... come riportano infatti i quotidiani bergamaschi, l'autore del furto è rimasto immortalato a sua volta nel selfie di, alle spalle dei cinque. Grazie a questa inconfutabile 'prova fotografica'...... continua, "un po' è un caso, un po' è legato al fatto che a ogni cambio di governoun cambio in Rai: povera Rai!". C'è l'ipotesi che Mfe - Mediaset venga venduta "No. Innon ne ......4 milioni di euro , con una spesa di 213 euro pere di 95 euro pro capite . Per Federmoda ,... In questo casol'obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e,...

Famiglia scatta un selfie mentre parte per le vacanze e viene ... Fanpage.it

Approdato all’Inter un anno e mezzo fa dall’Atalanta, Robin Gosens si è formato in Olanda ed è sbocciato a Bergamo. Con la moglie «aiuta» i bambini a sognare ed è un poliziotto mancato ...Una famiglia di origine indiana, in partenza dall’aeroporto Orio al Serio di Bergamo, ha deciso di scattarsi un selfie nei pressi della stazione di Bergamo prima di raggiungere l’aeroporto. Nel mentre ...