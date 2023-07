Fabrizio Corona su Telegram | ' Sophie Codegoni via da Avanti un altro per un litigio con Sonia Bruganelli'

Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro Parola diche ha segnalato questo ulteriore cambiamento Mediaset sul suo canale Telegram . Il motivo Un presunto litigio, secondo la ricostruzione dell'ex re dei paparazzi, tra Sophie e Sonia ...'Basta con il politically correct e con giornali finiti, siamo cani sciolti, diremo la verità su tutto e tutti' 'Ci vediamo il 6 luglio. Tremate'. Con il consueto stile provocatorio,annuncia la nascita di un suo canale premium su Telegram che dispenserà notizie di gossip agli abbonati. 'La rivoluzione sta arrivando, ascoltate e preparatevi', ha scritto ieri sera ...Dopo i gossip sulle coppie, ormai ex, come Ilary Blasi e Francesco Totti ma anche Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis,torna a parlare. Ma non solo, perché l'ex re dei paparazzi sgancia un vero e proprio scoop: 'La rivoluzione sta arrivando. 6 luglio ore 19.00! Commentate pure, ma potrete solo ...

Fabrizio Corona sgancia la bomba: "6 luglio ore 19.00, la rivoluzione" Liberoquotidiano.it

Sophie Codegoni fuori da Avanti un altro Parola di Fabrizio Corona che ha segnalato questo ulteriore cambiamento Mediaset sul suo canale Telegram. Il motivo Un presunto litigio, ...Corona nel suo canale Telegram ha pubblicato direttamente l’audio della sua fonte e ha detto: ...