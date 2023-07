Fabio Concato al Teatro Romano | un live intimo ed emozionante – VIDEO

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Domenica ti porterò sul lagoVedrai sarà più dolce dirsi ti amo…“. Un brano senza tempo, impresso nei ricordi di tanti, che ieri sera ha fatto cantare l’interoin occasione del concerto organizzato dal Sannio Music Fest., autore elegante, ironico e sempre attento alle tematiche attuali, ha cantato ‘Domenica Bestiale’ in platea tra la gente, e durante ilha ripercorso oltre quarant’anni di successi. Un repertorio ispirato alla quotidianità fatto di brani che raccontano ricordi, nostalgie, speranze, affetti. Le sue canzoni, così riconoscibili, sono entrate nella storia della musica italiana senza mostrare i segni del tempo. Da ‘Guido piano’ a ‘Non smetto di aspettarti’, passando per ‘Ti ricordo ancora’, ‘Sexy tango’ e ‘Rosalina‘. Accompagnato ...

L'artista: "Ho visto malati d'Alzheimer non riconoscere i loro cari ma distinguere un brano". Sulla solitudine: "È capitato di sentirmi l'unico sul palco. Oggi ho una nipotina, se non la vedo per ...Carolina Di Domenico e Flavio insinna Cristicchi e Amara Dardust... Paolo Conte, Lucio Dalla; ma anche Fabrizio De Andre, Ivano Fossati, Piero Ciampi, Gino Paoli,e Luigi Tenco. Inoltre, nel corso della settimana si susseguiranno altri interessanti ...

Fabio Concato in concerto per MusicaStelle RaiNews

Rai Due manderà in onda domani sera le esibizioni dei finalisti di Musicultura, condotto da Flavio Insinna e Carolina Di Domenico. Il direttore artistico Ezio Nannipieri commenta l'evento come un mode ...Probabilmente, tra le canzoni dedicate ai figli, questa è una delle più struggenti. 4) Fiore di maggio – Fabio Concato «E ci hai visto su dal cielo, ci hai trovato e piano sei venuta giù. Un passaggio ...