Fa l' offesa con Sgarbi? Cosa c' è davvero dietro | smascherata | chi è

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Chi è che non conosce quella battuta celeberrima del più antico dei film di Nanni Moretti, Ecce Bombo («Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente?»). Beh, Moretti non faceva altro che riassumere il pensiero di una parte consistente dell'intellettualità di sinistra. E se volete trovare oggi, tra i viventi, l'emblema dell'intellettuale di sinistra vero, la persona che ha tutte le caratteristiche a posto e il pedigree perfetto, beh, dovete andare a bussare a casa di Cristina Comencini. Lei innanzitutto è donna. E questa è già una medaglietta. Poi, soprattutto, è femminista (perché se sei donna ma non sei femminista e ti limiti a batterti per i diritti delle donne senza citare i sacri testi, che donna sei?). Poi è la figlia di Comencini, regista di primissimo piano degli anni Settanta, comunista, autore del mitico Pinocchio televisivo. Ma ...