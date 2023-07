F1 | Max Verstappen | “Correre a Silverstone è fantastico | dobbiamo replicare la prestazione di Spielberg”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Dopo essersi messo alle spalle in maniera trionfale il weekend del GP d’Austria di F1, Maxè pronto per la sfida di(Gran Bretagna). La tre-giorni inglese sarà occasione di grande spettacolo su uno dei tracciati più importanti e storici del Circu. Il grande favorito non può che essere l’olandese, vincitore di sette delle nove gare disputate. Il connubio con la RB19 èe la sicurezza con cui il due-volte iridato guida è tale che stia facendo una grande differenza rispetto alla concorrenza. Un aspetto che, con l’eccezione dell’ultimo fine-settimana, ha inciso nel rendimento in negativo del suo compagno di squadra, Sergio Perez. “È una pista strepitosa su cuie sono anche curioso di vedere come si comporterà la RB19. C’è sempre una bella atmosfera in Inghilterra, con molti tifosi ...

Red Bull ancora in casa In due fine settimana consecutivi la Red Bull può godere del clima di due GP di casa : dopo la vittoria diottenuta in Austria, in quella stessa nazione che nel 2005 vide la formazione della squadra dopo l'operazione conclusa dall'imprenditore Dietrich Mateschitz (fondatore della nota ...La monoposto da battere sarà ancora una volta la Red Bull di, ma occhio alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell che giocano in casa, alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos ...Red Bull a - 1 dal mito Non lo amano troppo, dalle parti di Silverstone,. Nel Northamptonshire le simpatie sono prevalentemente per Sir Lewis Hamilton , con una buona fetta dei tifosi ...Carlos Sainz vede la Ferrari nel suo futuro in Formula 1. Lo spagnolo, in scadenza a fine 2024, vuole dare priorità alla rossa.