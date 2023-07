F1 | Christian Horner | “Possiamo battere il record della McLaren 1988 | vogliamo continuare così”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Appuntamento con la storia domenica 9 luglio a Silverstone per la Red Bull, che potrebbe eguagliare lo storicodelle 11 vittorie consecutive ottenute dallaall’iniziostagione. Un primato strepitoso che resiste da 35 anni ma ormai a forte rischio, visto che il Drink Team ha una sequenza aperta di 10 successi di fila (cominciata nell’ultimo GP del 2022 ad Abu Dhabi)., team principalRed Bull, è stato interpellato sulla questione da Sky Sports UK dopo il trionfo di Max Verstappen in Austria: “Mi fa impazzire quando fate queste domande.affrontare solo una gara alla volta. Voglio dire, abbiamo la possibilità. Lo faremo? Chissà. Silverstone sarà una fine settimana epico, fantastico, ma chissà quali ...

Le parole di, a margine della cavalcata incontrastata di Verstappen in Austria, ha parlato proprio della possibilità di arrivare a 11 successi di fila: 'Mi fa impazzire ...L'obiettivo è arrivare a 11 di fila a Silverstone, marimane con i piedi per terra: ' Abbiamo la possibilità di farcela, ma chissà se poi ce la faremo. Pensiamo una gara alla volta. ...esalta la sua Red Bull. A margine della cavalcata incontrastata di Verstappen in Austria, il team principal della scuderia asutriaca ha parlato proprio della possibilità di arrivare a ...

Budget cap, Horner: "TD45 senza conseguenze per noi" FormulaPassion.it

ROMA - In Formula 1 prosegue il dominio assoluto di Max Verstappen e della Red Bull, che hanno conquistato nove successi consecutivi in altrettante gare di questo Mondiale. Nonostante qualche incertez ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...