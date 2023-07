Europei Under 21 | l’Inghilterra prima finalista

(Di mercoledì 5 luglio 2023)degli21: battuta Israele 3-0. In campo ora le altre semifinaliste Spagna e Ucraina si affrontano nella seconda semifinale degli21. La vincitrice della partita troveràin finale. La nazionale dei Three Lions ha infatti superato Israele con un netto 3-0. MVP della gara Cole Palmer del Manchester City, con un gol e due assist. le altre reti sono di Gibbs-White e Archer.

I gol di Morgan Gibbs - White, Cole Palmer e Cameron Archer portano la squadra di Lee Carsley in finale degliUEFA21. Contenuti top media Cole Palmer (a destra) dopo il secondo gol dell'Inghilterra contro Israele UEFA via Getty Images Corpo articolo Morgan Gibbs - White, Cole Palmer e il ...L'attaccante dell'Aston Villa mette in cassaforte il risultato allo scadere. Forse un passivo troppo severo per gli ...Il centrocampista del Nottingham Forrest si fa perdonare al 42' dopo aver sprecato un calcio di rigore. Il colpo di testa con cui trafigge l'estremo difensore israeliano è un pallonetto ...

Israele-Inghilterra, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici Il Veggente

RaiNews Europei Under 21: Israele-Inghilterra, la rete di Gibbs-White che rompe l'equilibrio Il centrocampista del Nottingham Forrest si fa perdonare al 42' dopo aver sprecato un calcio di rigore. Il ...RaiNews Europei Under 21: Israele-Inghilterra, al 90' Archer chiude i conti facendo tris L'attaccante dell'Aston Villa mette in cassaforte il risultato allo scadere. Forse un passivo troppo severo per ...