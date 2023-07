Europei Under 21 | la Spagna schiaccia l’Ucraina e vola in finale

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023)e Ucraina scendono in campo per aggiudicarsi un posto nelladegli21, dove troveranno l’Inghilterra, che nel tardo pomeriggio ha battuto Israele. Ci si aspetta una partita equilibrata, con entrambe le squadre che possono vantare grandi giocatori. Poco dopo il fischio di inizio, la gara si fa già emozionante, con Bondarenko che sigla il primo gol peral 12?. Lanon si fa attendere però e comincia un pressing estenuante che costringe gli ucraini a chiudersi in un 5-4-1, nel tentativo di difendere i propri pali. L’assedio però non può essere ostacolato e Abel Ruiz, al 17?, riesce a oltrepassare le linee difensive ucraine e a segnare la rete del pareggio con un’azione mozzafiato. La nazionale iberica non si ferma e al 23‘ raddoppia con Sancet, ...