Europei Under 19 | Portogallo-Italia | azzurri vincenti a 2 70

Per De Noni non è una novità, visto che la coneglianese ha 17enne già indossato la maglia azzurra, lo scorso anno sia aglidi categoria (sempre18) di Gerusalemme che proprio nella ...Matteo ha vinto la doppietta d'oro nell'17 e20 a Catania ai campionati italiani in 24 ore e il 3 posto individuale aglia Novi Sad nel 2022 nell'20, che gli hanno permesso ...Le formazioni ufficiali ISRAELE : Tzarfati; Lemkin, Cohen, Gandelman; Jaber, Azoulay, Gloukh, Hagag, Revivo; Turgeman, Layous. All.: Luzon; INGHILTERRA : Trafford; Garner, Thomas, Colwill, Harwood - ...L’ Italia Under 19 inizia col piede giusto l’avventura agli Europei di categoria: lunedì sera, a Ta’ Qali, gli Azzurrini del CT Bollini hanno battuto per 4-0 i padroni di casa di Malta. Decisivi tre c ...Terza sconfitta per la Nazionale Under 18 Femminile all’Europeo di categoria in corso di svolgimento a Konya (Turchia). Le Azzurre sono state battute 59-53 dall’Ungheria negli Ottavi ...