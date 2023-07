Europei U21 | l' Inghilterra e Spagna in finale | Israele e Ucraina ko

BATUMI (GEORGIA) - E' l'Inghilterra la prima finalista degliUnder 21. Grazie ai gol di Gibbs - White (che poco prima aveva anche fallito un calcio di rigore) al 42', di Palmer e Archer nella ripresa, gli uomini di Carsley battono nettamente Israele e ..., la finalissima sarà Inghilterra - Spagna. E' stato un Europeo che ha regalato tante sorprese ma alla fine a giocarsi il trofeo saranno due delle squadre indicate come le favorite alla ......a segno a Batumi nella vittoria dell'Inghilterra su Israele nella semifinale dei Campionati...con il premio di Player of the Match Statistiche L'Inghilterra ha raggiunto la finale di EURO...

Europei Under 21: Israele-Inghilterra, Palmer sigla il gol del raddoppio dei "Tre Leoni" RaiNews

Spagna U21 - Ucraina U21 5-1 highlights e gol: le azioni principali della sfida della semifinale degli Europei U21.Le Furie Rosse rifilano un netto 5-1 alla squadra di Rotan. Ruiz, Sancet, Blanco, Oroz e Gomez ribaltano il momentaneo vantaggio gialloblù firmato Bondarenko ...