Europei U21 | l' Inghilterra batte Israele 3 - 0 e vola in finale

BATUMI (GEORGIA) - E' l'Inghilterra la prima finalista degliUnder 21. Grazie ai gol di Gibbs - White (che poco prima aveva anche fallito un calcio di rigore) al 42', di Palmer e Archer nella ripresa, gli uomini di Carsley battono nettamente Israele e ......a segno a Batumi nella vittoria dell'Inghilterra su Israele nella semifinale dei Campionati...con il premio di Player of the Match Statistiche L'Inghilterra ha raggiunto la finale di EURO...... terzo ai recenti Mondiali Under 20 (sconfitto in semifinale dai futuri campioni dell'Uruguay) e ora in semifinale agliUnder ...

Europei Under 21: Spagna-Ucraina, Bondarenko porta in vantaggio i gialloblù RaiNews

Saranno Inghilterra e Spagna ad affrontarsi il prossimo 8 luglio a Batumi nella finale dei Campionati Europei U21. La Nazionale iberica infatti ha superato con un netto 5-1 in semifinale l’Ucraina, ...Vittoria netta per gli uomini di Carsley. Spagna e Ucraina si giocano il secondo posto per l'atto conclusivo del torneo ...