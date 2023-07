Europei U 21 | Inghilterra e Spagna vanno in finale

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sarannoad affrontarsi nelladegliUnder 21 di calcio in programma sabato 8 luglio a Batumi in Georgia. Nelle semifinali di oggi gli inglesi hanno superato 3 - 0 ...

BATUMI (GEORGIA) - E' l'la prima finalista degliUnder 21. Grazie ai gol di Gibbs - White (che poco prima aveva anche fallito un calcio di rigore) al 42', di Palmer e Archer nella ripresa, gli uomini di ...Spagna e Ucraina scendono in campo per aggiudicarsi un posto nella finale degliUnder 21, dove troveranno l', che nel tardo pomeriggio ha battuto Israele. Ci si aspetta una partita equilibrata, con entrambe le squadre che possono vantare grandi giocatori. Poco ...Sarannoe Spagna ad affrontarsi nella finale degliUnder 21 di calcio in programma sabato 8 luglio a Batumi in Georgia. Nelle semifinali di oggi gli inglesi hanno superato 3 - 0 Israele, ...

Europei Under 21: Israele-Inghilterra 0-3, la finale è dei "Leoni" di Carsley RaiNews

Sabato alla Adjarabet Arena di Batumi, ultimo atto della rassegna iridata di categoria. Si arrendono Israele e Ucraina ...Le Furie Rosse rifilano un netto 5-1 alla squadra di Rotan. Ruiz, Sancet, Blanco, Oroz e Gomez ribaltano il momentaneo vantaggio gialloblù firmato Bondarenko ...