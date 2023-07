Europee | Salvini | ' Le Pen alleata solida | spero Fi e Fdi non dicano no' 2

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) - "La Francia è in fiamme e sotto attacco da giorni - va avanti -, come fa qualcuno del centrodestra a preferire la sinistra o Macron a la Le Pen. Io mi auguro che nessuno in Fdi e Fi dica no e preferisca una maggioranza Ursula".

Ieri c'è stato un incontro in remoto tra Matteoe Marine Le Pen . Nei giorni scorsi si è parlato di una sorta di alleanza preelettorale alle prossime elezionitra la Lega e il ...... con voci sempre più insistenti a Bruxelles e nelle capitali. La fine della 'grande ... dal partito di centro - destra Forza Italia (PPE) e dalla Lega (ID) di Matteo. L'alleanza all'...... stante il sistema proporzionale puro, la logica delle coalizioni è impraticabile alle, per ... quello di Identità e Democrazia (ID) cui aderiscono la Lega di, il Rassemblement National ...

"La perseveranza e la costante attività di Matteo Salvini - ha detto il commissario della Lega - consentiranno di portare a termine questo importantissimo progetto" ...Giorgia Meloni è in polonia per incontrare Morawiecki per consolidare il rapporto tra le due nazioni e vagliare tanti temi diversi.