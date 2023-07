ESports | Fifae Nations Cup | Italia sorteggiata con Marocco | Finlandia | Malesia | Francia e Usa

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La eNazionalena FIFA è pronta a ‘scendere in campo’ per laCup. La fase finale della competizione eSport si svolgerà da lunedì 11 a venerdì 14 luglio a Riyad, la capitale dell’Arabia Saudita che ospiterà le 24 nazionali qualificate per l’ultimo atto del torneo.A rappresentare l’, guidata da Nello ‘Hollywood’ Nigro, saranno Francesco Pio ‘obrun2002’ Tagliafierro, Raffaele ‘er caccia98’ Cacciapuoti e Danilo ‘danipitbull’ Pinto. La squadra azzurra è stata inserita nel Gruppo B, inseie a, Stati Uniti,: le prime quattro classificate del girone, che prevede gare di andata e ritorno, si qualificheranno per gli ottavi di finale. Ecco il calendario, con le gare dell’...

