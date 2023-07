Errani-Brengle oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Sarasfiderà Madisonnel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Impegno tutt’altro che proibitivo per l’azzurra, sfavorita sulla carta, ma pronta a dare battaglia e lottare per un posto al secondo turno. Sarita è infatti avanti 3-0 nei precedenti contro la rivale e l’ultimo successo è arrivato proprio sull’erba, lo scorso anno a Gaiba.tuttavia è reduce dalle qualificazioni superate a Eastbourne, grazie a cui ha interrotto una striscia di cinque sconfitte consecutive, e insegue il secondo turno a Church Road per la quarta volta in carriera. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 5 luglio come secondo match dalle ore 12 italiane ...