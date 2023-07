Erede di Kim in Serie A | la risposta è già arrivata

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Per sostituire il centrale sud coreano in partenza verso il Bayern Monaco spunta il nome di un difensore della nostraA Il Napoli si appresta a salutare, dopo un solo anno, Kim Min-Jae. Il difensore sud coreano ha, infatti, nel suo contratto una clausola rescissoria che il Bayern Monaco è ben felice di pagare. Dopo aver quindi vinto lo Scudetto nell’unica stagione all’ombra del Vesuvio, Kim ha scelto di continuare la sua carriera in Bundesliga, dove nella prossima annata difenderà i colori della compagine bavarese. A Napoli si apre a questo punto il tema della successione. Chi prenderà il posto del difensore ex Fenerbahce? I nomi che sono stati fatti sono diversi, anche considerando che il Napoli incasserà una bella cifra per la cessione di Kim. Tra le varie proposte èanche una direttamente dalla Roma. I giallorossi, infatti, sono ...

