Equitazione | Europei salto 2023 | il campo gara soddisfa le federazioni internazionali

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) In vista deglidi, che si terranno all’Ippodromo Snai San Siro di Milano dal 30 agosto al 3 settembre prossimi, arrivano feedback positivissimi dalle delegazioni. A rivelarlo è stata la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), in una news pubblicata sul proprio sito ufficiale, dove riportava il seguente parere: “Decisamente sorpresi in positivo”. Frase esclamata dai delegati di 7 nazioni del calibro di: Svezia (Sara Johansson – Chef de Mission), Svizzera (Thomas Fuchs – National Coach), Francia (Henk Nooren – Chef d’Equipe), Olanda (Ad Wagemakers – Chef de Mission), Gran Bretagna (Di Lampard – Chef d’Equipe), Spagna (Carolo Lopèz-Quesada – Chef d’Equipe) e la stessa Italia (Marco Porro – National Coach). Grande attenzione a tutto: in particolare alla visione dei lavori effettuati ...