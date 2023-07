Enel X Way - Con Saba Italia per l' elettrificazione dei parcheggi pubblici

(Di mercoledì 5 luglio 2023)X Way rafforza la collaborazione già avviata in Spagna, Portogallo e Cile con, azienda catalana specializzata nella gestione di. La partnership, infatti, viene estesa all'per offrire ai conducenti di auto elettriche nuove opportunità di ricarica con 51 stazioni disponibili in 17 strutture gestite dain tutto il Paese. Ricarica a 7,4 kW. In ognio sono state installate tre Waybox, stazioni di ricarica domestica da 7,4 kW di potenza in corrente alternata. Gli utenti portanno prenotarle accedendo all'apposita app della società del gruppodedicata alla mobilità elettrica e usufruendo di una tariffa a consumo.

