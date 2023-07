Empoli | Zanetti | “Ci attende un avvio contro tante squadre forti”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’sfiderà l’Hellas Verona nella prima giornata del prossimo campionato di Serie 2023/2024 e Paolotramite il sito ufficiale del club toscano ha commentato il sorteggio odierno: “Ciun– ha dichiarato-, con gare difficili come del resto lo sono tutte in Serie A. All’esordio avremo una sfida non sempliceuna diretta rivale come l’Hellas Verona ma anche con l’aiuto del nostro pubblico proveremo a partire nel migliore dei modi. Adesso il nostro pensiero è rivolto al ritiro, a lavorare bene in questo periodo che ci separa dalle prime gare ufficiali, amalgamare il gruppo e farci trovar pronti per l’inizio del campionato”. SportFace.