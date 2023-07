Empoli | Corsi | “Speriamo di poter tenere ancora Baldanzi | per Parisi giusto prendere big in considerazione”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il presidente dell’, Fabrizio, ha parlato a margine di una serata legata al premio Fair Play Menarini in svolgimento a Fiesole. Inevitabili le domande di mercato, soprattutto sul gioiellino Tommaso. “Noidi tenerlo, anche perchè èal 70-80% della sua crescita anche fisica. Ce lo vorremmo godereun po’ – ammette– L’anno prossimo potrebbe darcipiù una mano.” Diversa invece la situazione di: “Tutti si aspettano che lo cediamo, è al 90% della maturazione e per lui èineventuali offerte di squadre più importanti.” Infine un retroscena sulla cessione di Vicario: “Erano già arrivati i documenti ...

Il presidente dei toscani si espone sul tema di mercato che riguarda il “baby” attaccante che piace a tanti club Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha rilasciato delle dichiarazioni ai giornalist ...Il trequartista classe 2003 è seguito da varie squadre, tra cui la Roma, dove troverebbe il suo idolo Paulo Dybala ...