Empoli | Corsi | 'Parisi? Se arriva una big giusto ascoltare Vicario | l'Inter mi ha chiamato fino all'ultimo'

... debutto in Serie A, ed è un profilo particolarmente apprezzato sul mercato, come dimostra l'interesse dell'confermato dal presidentea Calciomercato.com . Colombo quindi può diventare ......'Calcio, una delle migliori realtà italiane nella cura del settore giovanile. I dirigenti della Pieve San Paolo hanno colto l'occasione di entrare nell'orbita della società del presidente...2023 - 07 - 03 15:02:01su Parisi: "Sarà il nostro capitano" Il presidente dell'blinda Fabiano Parisi. A margine dell'assemblea di lega il patron si è espresso così sul ...

MALDINI-EMPOLI, CORSI: "È UN GIOCATORE CHE CI PIACE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Stando a quanto riferisce Sky Sport ci sono dei contatti in corso tra Empoli e Milan per Daniel Maldini. Il classe 2001, 22 anni ad ottobre, quest'estate dovrebbe lasciare il Milan in ...